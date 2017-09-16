В России уже снизили цены на 500 лекарств из списка ЖНВЛП

В России удалось понизить цены на 500 лекарств, относящихся к категории жизненно необходимых. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев в рамках сессии «Антимонопольная политика: актуальные подходы и тенденции», проходящей во время международного юридического форума «Kazan Legal».

«Можно создавать платформы по ценам на различные товары на международном уровне. Мы сравниваем стоимость изделий,которые представлены у нас и за рубежом. Благодаря этому анализу, мы смогли снизить стоимость на 500 жизненно необходимых лекарств. Это стало возможно за счёт бенчмаркинга. Мы смотрим, что иностранная компания продает товар у себя по одной цене, нам же, в Россию, предлагает по другой, завышенной, почему? Это необоснованно, это злоупотребление интеллектуальной собственностью», — отметил руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев.

Напомним, что Kazan Legal 2017 — это международный юридический форум, который проходит в Казани с 14 по 16 сентября. Организаторами форума выступили Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» при поддержке Правительства Республики Татарстан.

gmpnews