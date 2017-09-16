В России готовятся к испытаниям 30 препапартов от онкологии и аутоимунных болезней

Около 30 новых лекарственных препаратов для терапии онкологии, аутоимунных и наследственных заболеваний готовятся сейчас в РФ к стадии клинических испытаний. Об этом сообщила на форуме «Биотехмед» министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«У нас уже сейчас есть 30 препаратов, которые готовятся к клиническим исследованиям при таких заболеваниях, которые требуют иммунокоррекции. Прежде всего это онкология, аутимунные заболевания, аллергические заболевания и наследственные, в том числе нейродегенеративные, нервно-мышечные заболевания», — сказала министр.

Она напомнила, что принципиальное значение имеет вопрос безопасности, потому что «все, что испытывается для человека — испытывается на человеке».

«Не случайно на 100 млн молекул, которые как бы идеологически выдвигают в начале пути, до человека доходит один лекарственный препарат. А всходит в клинические исследования 10 молекул», — пояснила министр.

gmpnews