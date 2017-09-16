Ростех сэкономит 50 млрд бюджетных средств в год

Сергей Чемезов прокомментировал внедрение ИТ-системы мониторинга в сфере закупок лекарств

Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов заявил, что внедрение информационно-аналитической системы (ИАС) мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов позволит сохранить бюджету около 50 млрд руб. ежегодно.

В рамках проходящей в Геленджике конференции «Биотехмед 2017» Сергей Чемезов прокомментировал разработку и внедрение информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов. «Сейчас система работает в тестовом режиме, полноценный запуск ожидается в январе 2018 года. Все работы идут в соответствии с утвержденным графиком. При внедрении ИАС ожидается повышение эффективности расходования средств, выделяемых на закупку лекарственных препаратов, минимум на 10%, что позволит сохранить бюджету около 50 млрд руб. ежегодно», – отметил Сергей Чемезов.

Ростех в лице «РТ – Проектные технологии» по поручению президента Владимира Путина от 10 августа 2016 года провел работы по созданию информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов. Система призвана повысить эффективность закупок лекарств в стране и оперативно выявлять отклонения цен на закупаемые препараты от расчетных средневзвешенных значений. ИАС позволяет проводить анализ закупок лекарственных препаратов для государственных и муниципальных нужд. Также в ИАС заработал механизм расчета референтных цен на лекарственные препараты на основании заключенных контрактов.

В настоящее время ИАС разработана и передана в Минздрав России. Проводится опытная эксплуатация системы, в ней зарегистрировано более 50 тыс. государственных контрактов за 2017 год по закупке лекарственных препаратов на общую сумму 34,8 млрд рублей, сведения по которым получены из Единой информационной системы в сфере закупок.

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