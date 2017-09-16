AstraZeneca продаст Aspen права на анестетики в США

Британская фармкомпания AstraZeneca согласилась продать южноафриканской фармкомпании Aspen американские права на анестетики, сумма сделки составит $766 млн.

Aspen выплатит $555 млн в качестве аванса и еще до $211 млн в случае достижения запланированных показателей продаж.

Передача бизнеса произойдет постепенно – в течение пяти лет AstraZeneca еще будет выпускать и поставлять семь препаратов – Диприван (препарат для общей анестезии), Эмлу (анестетик для наружного применения) и пять местных анестетиков. По словам исполнительного директора AstraZeneca Марка Мэллона, продажа оставшихся прав на анестетики позволит компании сконцентрироваться на ключевых рынках препаратов для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, метаболических и респираторных заболеваний.

Чуть более года назад южноафриканская Aspen уже приобрела за $770 млн права на анестетики AstraZeneca за пределами США.

AstraZeneca Plc – британская фармацевтическая компания, созданная в 1912 году. Компания имеет представительства более чем в 100 странах мира, включая Россию. Выручка AstraZeneca в 2016 году составила $23 млрд, прибыль – $4,1 млрд.

Aspen Pharmacare – созданная в 1850 году международная группа компаний в фармацевтической и биотехнологической отрасли с производственными площадками в Европе, Австралии, Южной Америке и ЮАР. Aspen специализируется на производстве как дженериковых, так и оригинальных препаратов.

Источник: Reuters

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