До 2020 года Ростех вложит в разработку вакцин 3 млрд рублей

На полях проходящей в Геленджике конференции «Биотехмед 2017» генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что сумма инвестиций предприятий Госкорпорации в проекты в области здравоохранения до 2020 года превысит 6 млрд рублей.

По словам Сергея Чемезова, развитие сферы здравоохранения входит в стратегические приоритеты Госкорпорации. Освоение новых высокотехнологичных рынков гражданской продукции потребует широкой инвестиционной программы, которую Ростех готов реализовать.

«Планируется инвестировать свыше 3 млрд руб. в создание ряда вакцин – от ротавирусной инфекции, вируса папилломы человека, ветряной оспы, пневмококка, комбинированной вакцины MMR от трех инфекций: кори, краснухи и паротита и другие. Реализацией проектов в этой сфере займется «Нацимбио». Еще 3 млрд рублей планируется инвестировать в разработку нового медицинского оборудования, что позволит создать свыше 100 образцов современной медтехники. В контуре Ростеха за это направление будет отвечать холдинг «Швабе», ПОЗиС и ряд других наших компаний», – заявил Сергей Чемезов.

Пресс-служба «Ростех»

gmpnews