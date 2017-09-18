Компания «Сотекс» выпустила Нейпилепт в форме раствора для приема внутрь

Главный принцип формирования портфеля компании «Сотекс» – удобные решения для профессионалов здравоохранения. Продуктовые линейки компании включают максимальное количество форм, фасовок и дозировок, многие из которых являются уникальными для отечественного рынка. Это значительно расширяет возможности врачей в выборе тактики фармакотерапии в зависимости от индивидуальных нужд пациента.

Наглядным примером реализации данного подхода является Нейпилепт (цитиколин). Препарат показан для применения в острый период ишемического инсульта (в составе комплексной терапии); при восстановительном периоде после ишемического и геморрагического инсультов; черепно-мозговых травмах, когнитивных и поведенческих нарушениях при дегенеративных и сосудистых заболеваниях головного мозга. Препарат, ранее выпускавшийся в виде раствора для внутривенного и внутримышечного введения 125 мг/мл ампулы 4 мл № 5 и 250 мг/мл ампулы 5 мл № 5, теперь доступен и в форме раствора для приема внутрь 100 мг/мл 30 мл и 100 мл.

Компания «Сотекс» уверена, что данная форма будет актуальна и востребована на рынке, так как возможность перорального приема расширяет арсенал лечащих врачей. Нейпилепт раствор для приема внутрь 100 мг/мл 100 мл — уникальная форма выпуска, которая способствует повышению приверженности пациентов лечению: при длительном приеме препарата большие флаконы объемом 100 мл выгоднее приобретать и удобнее использовать.

«Фармацевтический вестник»