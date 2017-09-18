ФНС банкротит крупный фармацевтический холдинг

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление от ФНС о признании банкротом крупного фармацевтического холдинга ООО «РИА «Панда». Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Налоговая подала соответствующее заявление 15 сентября 2017 года, оно пока не принято к производству. Сумма требований ФНС составляет 2,065 млрд руб., другие подробности заявления не раскрываются. Рассматривать дело будет судья Марина Антипинская – она рассматривала в том числе иск о банкротстве «Юлмарта».

В июле ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц, действовавших от лица «РИА «Панда», по ч. 2 ст. 199 – уклонение от уплаты налогов. По версии следствия, эти лица в период с апреля 2013 года по январь 2014 года последовательно включали в налоговые декларации по НДС за 2013 год заведомо ложные сведения, что повлекло неуплату налогов на сумму более 144 млн рублей.

Тогда же СМИ сообщили об обысках в офисе и на производстве фармацевтического холдинга и его аффилированного лица – ООО «ВИС». Неофициально правоохранители высказали мнение, что реальная сумма финансовых злоупотреблений может в несколько раз превышать официальные данные, установленные следствием.

РИА «Панда» – фармацевтический холдинг, специализирующийся на производстве и реализации биологически активных добавок. Выручка компании за 2015 год составила 4,3 млрд руб., а чистая прибыль – 368 млн руб. В мае 2016 года Роспотребнадзор запретил самые популярные БАДы холдинга – «Сеалекс форте» и «Аликапс» – и начал изымать их из оборота.

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