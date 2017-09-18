15 лет АРФП: от фарм-базара к цивилизованному фармрынку

На пресс-завтраке «Российская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра!», приуроченном к 15-летию Ассоциации Российских фармацевтических производителей, состоялось подведение промежуточных итогов программ развития фармацевтической промышленности, обсуждение становления отечественного фармпрома в последние годы и перспективы развития фармацевтической отрасли. Особое внимание было уделено законодательным новеллам в сфере лекарственного обеспечения.

«15 лет назад была зарегистрирована Ассоциация. С тех пор многое сделано для развивая фармпромышленности. Тогда мы ставили перед собой амбициозные, но реалистичные планы. Первое и главное – это переход отрасли на стандарты GMP. Мы понимали, что без этого не выйти на новые рынки», — рассказал в своей вступительной речи Виктор Дмитриев.

«На момент создания АРФП рынок фармпродукции в России составлял 2,8 млрд долл. По итогам 2002 года выпуск лекарств отечественного производства в денежном выражении сократился на 3% и составил 865 млн долл. против 896 млн в 2001 году. В условиях нестабильной экономики российским производителям трудно было на равных конкурировать с иностранными фармкомпаниями. Сегодня же объем фармрынка России в докризисные годы приблизился к 27 млрд долларов, и входит в топ-10 мировых фармацевтических рынков. А доля отечественных препаратов составляет 3,75 млрд. долларов. Но стоит отметить, что помимо цифр отрасль изменилась и ментально, перейдя от фарм-базара к цивилизованному и прозрачному фармрынку», — подчеркнул Генеральный директор АРФП.

Заместитель Министра промышленности и торговли Сергей Цыб заявил, что в первом полугодии 2017 года фармацевтическое производство в России выросло на 11%, а фармрынок в целом – на 10%.

«Минпромторг начал активную работу в направлении фармацевтической промышленности в 2008 году и АРФП всегда нам помогала, — отметил замминистра. – Стимулирующие меры дали толчок к привлечению инвестиций в отрасль. Сегодня российские компании активно вкладывают средства в разработку собственных продуктов. В последние пять лет мы видим бум инвестиций, фармотрасль получила более 120 млрд рублей, открыто 39 производственных площадок».

О важности эффективного диалога между регуляторами и участниками фармрынка заявил Дмитрий Пархоменко, Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Он сообщил об эксперименте по маркировке лекарственных средств, который сейчас на добровольной основе проводят некоторые участники рынка. «В конце года мы подведем итог эксперимента. Это изменит фармацевтический рынок. К тому же введение маркировок не приведет к удорожанию препаратов, так как на государственном уровне установлен ценовой предел», – уверен спикер.

К тому же эксперт отметил значимость объединений игроков в сфере фарминдустрии. «АРФП доказала свою жизнеспособность. Тем не менее, на рынке есть еще много проблем. Важно, чтобы все препараты были качественными, к ним предъявляются очень высокие требования», – заметил Дмитрий Пархоменко.

Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина рассказала в своем выступлении, что межведомственная комиссия по формированию перечней лекарственных средств при Минздраве в 2017 году провела конструктивную работу, при этом уровень качества ее деятельности растет.

«В комиссию входят представители всех заинтересованных федеральных органов власти. При работе комиссии приоритет отдается клиническому качеству препаратов, оценка этого параметра выше, чем у других. Должное внимание также уделялось фармако-экономическому анализу. Комиссия одобрила для включения 60 МНН, половина из них выпускаются в России, как правило речь идет о глубокой стадии, производители остальных объявили о намерении локализовать свои препараты, в том числе и готовые лекарственные и, что главное, инновационные формы лекарственных средств», – подчеркнула Елена Максимкина.

Генеральный директор АО «Нижфарм» и председатель наблюдательного совета АРФП Дмитрий Ефимов отметил, что основная деятельность, которую вела АРФП последние 15 лет посвящена качеству лекарственных средств. В 2001 г. ассоциация, наверное, впервые вынесла вопрос перехода на стандарты GMP на общественное обсуждение. «Это тот редкий момент, когда отрасль запросила большего регулирования для себя. Очень отрадно, что инициатива, казавшаяся в начале размытой, стала реальностью», – сказал он.

По словам Дмитрия Ефимова, отрасль сейчас активно развивает экспорт, и фармпроизводителям большой поддержкой была бы интеграция российского инспектората с европейским институтами.

О качественных изменениях отрасли рассказал и Иван Тюляев, первый вице-президент АО «АКРИХИН». «15 лет назад в фарминдустрии России были большие проблемы, в 2002 году была устаревшая база для производства препаратов. Сейчас мы работаем по европейским стандартам. Разработана стратегия «Фарма-2020». Сегодня отрасль на качественно новом уровне», – отметил Иван Тюляев.

Торжественный вечер по случаю юбилея Ассоциации Российских фармацевтических производителей, который прошел в галерее Ильи Глазунова,

вел Директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский. С поздравлениями выступили Генеральный директор АО «Нижфарм» Дмитрий Ефимов, Исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов, Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности Валерий Сергиенко, а также директор Центра помощи детям «Наш дом» Берта Травничек.

По решению Ассоциации Российских фармацевтических производителей, все средства от торжественных мероприятий направляются в ГБУСО КО «Центр помощи детям «Наш дом» (Калининградская область) – детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Пресс-служба АРФП

gmpnews