«Фармстандарт» видит потенциал экспорта лекарств в страны ЕАЭС

Компания «Фармстандарт» видит большой экспортный потенциал в странах Евразийского экономического союза, сообщил «Интерфаксу» генеральный директор АО «Фармстандарт» Григорий Потапов в кулуарах GMP-конференции в Геленджике 18 сентября.

«Для нас, безусловно, в первую очередь — это страны Евразийского экономического пространства. У нас появилась возможность регистрироваться по евразийским правилам и этот вопрос сегодня активно изучается. Мы собираемся «пройти» по евразийским инвестиционным процедурам. К сожалению, здесь сейчас есть вопросы технического характера. Считаем, что есть огромный потенциал в этом направлении.

И с точки зрения ближайшего будущего — самые понятные и очевидные шаги по присутствию компании в других странах», — сказал Григорий Потапов, отвечая на вопрос об экспортном потенциале компании.

Он сказал, что на сегодняшний день продукция холдинга поставляется в Казахстан, Белоруссию, Киргизию и другие соседние с РФ страны.

gmpnews