Сергей Цыб: необходимо максимально развивать международное взаимодействие

Без интеграции российской фармотрасли в международное пространство, невозможно развивать собственные амбиции, об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб, выступая на конференции в Геленджике.

Как сообщал ранее «ФВ», российская делегация подала совместную заявку на вступление в PIC/S по процедуре pre-application.

Директор ГИЛС и НП Владислав Шестаков пояснил, что вхождение в эту организацию не дает взаимного признания сертификатов GMP, но это новый, большой шаг страны к развитию компетенций на внешних рынках.

За 1,5 года работы российским инспекторатом проведено порядка 580 проверок иностранных площадок, как отметил Владислав Шестаков , за это время удалось сформировать правильное мнение о российских специалистах и выработать уважение со стороны зарубежных коллег.

«Наши сотрудники — это лицо российской инспекции. Наша работа направлена создание серьезного, правильного имиджа, необходимо, чтобы российскому сертификату доверяли в других странах», – добавил Владислав Шестаков.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»