АО НПК «Катрен» завершило реконструкцию логистического комплекса в Хабаровске

АО НПК «Катрен» завершило переоснащение и расширение склада в Хабаровске. 15 сентября состоялось открытие обновленного комплекса. После реконструкции площадь автоматизированного складского комплекса, полностью соответствующего международным стандартам GDP, увеличилась до 4,8 тыс. кв. м, а мощность возросла в 2,5 раза. Ассортимент склада – около 16 тыс. наименований.

Комплекс оборудован австрийской автоматической линией сборки продукции, на всех операциях используются радиотерминалы. Таким образом, информация о перемещении товаров мгновенно поступает в учетную систему склада, что позволяет снизить вероятность ошибки и отказаться от использования бумажных носителей. Зоны хранения с разными температурными режимами отделены друг от друга и от зоны оптовой сборки.

Директор филиала АО НПК «Катрен» в Хабаровске Дмитрий Мурачев отметил: «Складской комплекс в Хабаровске реконструирован в рамках реализации масштабной инвестиционной программы «Катрен», направленной на развитие и модернизацию логистической системы компании. Новые складские мощности позволят увеличить глубину товарного запаса и расширить ассортимент для обеспечения населения региона необходимыми лекарствами».

Склад «Катрен» в Хабаровске обслуживает заказы от аптечных учреждений, в том числе заявки, формируемые конечными потребителями с помощью сервиса по поиску и заказу товаров аптечного ассортимента Apteka.ru. Отправка производится в аптеки практически всего Дальнего Востока – Хабаровский и Приморский край, Амурскую область, Еврейскую Автономную область, Камчатский край и Магаданскую область.

«Фармацевтический вестник»