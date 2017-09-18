В 2018 году Минпромторг начнет работу над созданием программы ФАРМА 2025.

Министерство промышленности и торговли готовит новую программу для фармацевтической отрасли. Об этом в ходе Второй GMP-конференции заявил заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб.

«Мы уже начали обсуждение новых подходов, нового отраслевого видения развития рынка с учетом текущих трендов, которые демонстрируют высокотехнологичные производства», – пояснил замминистра.

Отраслевая стратегия до 2025 года будет создаваться с участием игроков фармрынка. Предполагается разработка нового инструментария, механизмов поддержки для компаний с акцентом на развитие экспортного потенциала.

«Важно не просто формально скорректировать программу, а дать ясный горизонт дальнейшего развития», – пояснил Сергей Цыб.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»