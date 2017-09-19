Эксперт: прямые контракты не всегда ставят во главу угла оценку качества продукции Биосимиляр препарата Herceptin компании Samsung получает первое одобрение в Европе » Teva продаст активы на сумму $1,38 млрд Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries, являющаяся крупнейшим в мире производителем дженериков, заявила о заключении соглашения по продаже активов в сфере женского здравоохранения на общую сумму $1,38 млрд. Сообщается, что портфель активов, включающий в себя линейку контрацептивов, а также продуктов для лечения остеопороза и решения ряда других проблем, будет продан американскому инвестиционному фонду CVC Capital Partners Fund VI за $703 млн, а бренд Plan B One-Step и активы в сфере экстренной контрацепции — фирме Foundation Consumer Healthcare за $675 млн. Компания сообщила, что использует привлеченные средства для снижения объема долговых обязательств. finam