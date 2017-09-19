Эксперт: прямые контракты не всегда ставят во главу угла оценку качества продукции

Производителям выгодны любые формы сотрудничества с аптечными сетями, которые учитывают интересы обеих сторон. При заключении прямого контракта важное значение имеет наличие у аптечной сети собственного распределительного склада. Об этом «ФВ» рассказал Георгий Побелянский, гендиректор компании «Вертекс».

«В целом — но не во всех случаях — условия, которые устанавливают сети, выгодны производителям. Однако все же доля заключения прямых контрактов на рынке незначительно растет, и у компании также есть взаимовыгодное партнерство в таком формате», — заявил эксперт.

Главная особенность и проблема при заключении прямых контрактов с сетями по мнению Георгия Побелянского заключается в том, что не всегда во главу угла ставится оценка производителя с точки зрения подтвержденного качества продукции, и на первый план выходит инвестиционная составляющая сделки.

«Понятно, что все находятся в непростых рыночных условиях, и сиюминутную отдачу никто не отменял. Но нам как производителю хочется большей дальновидности, ведь главное – долгосрочный результат: вернется потребитель второй и не последний раз за продуктом или нет, а цена контракта и маркетинговый договор заслуживают по степени важности второго места. К примеру, при обсуждении поставок в страны ближнего зарубежья первое, что интересует потенциальных партнеров, — именно качество продукции и подтверждение соответствия всех процессов производства необходимым стандартам, соблюдение контроля качества на всех этапах», — добавил он.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»