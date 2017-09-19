Министр здравоохранения Пермского края ушел в отставку

Губернатор Пермского края Максим Решетников принял отставку министра здравоохранения региона Вадима Плотникова, сообщает сайт правительства региона.

«Вадим Павлович (Плотников) попросил меня вернуть его на прежнее место работы – руководителем Пермского краевого онкологического диспансера. Понимаю, тема важная для края и близкая для него самого», – сказал он.

Исполнять обязанности министра будет первый замминистра здравоохранения региона Дмитрий Матвеев, ранее работавший вице-премьером правительства Кировской области.

Плотников был назначен министром здравоохранения Пермского края в сентябре 2016 года. До него ведомством руководила бывший вице-премьер правительства региона Ольга Ковтун.

12 марта 2016 года в Перми прошла протестная акция под лозунгом «Против развала медицины! За отставку Ольги Ковтун». Протестующие требовали отстранить от управления отраслью главу краевого Министерства здравоохранения и ее команду.

В сентябре 2016 года стало известно, что Ковтун написала заявление об уходе из правительства и министерства по собственному желанию, а 5 сентября она была назначена первым проректором по стратегическому развитию УГМУ. В конце августа 2017 года Ковтун стала ректором вуза.

Источник: ТАСС

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