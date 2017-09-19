Российскому фармрынку нужна программа развития минимум на 10 лет вперед

В рамках II Всероссийской GMP конференции «GMP-интеграция как драйвер роста конкурентоспособности бизнеса» состоялась пленарная сессия «Вопросы регулирования отрасли на примере локализации фармацевтических производств. Факторы развития и препятствий регуляторного характера» с участием президента компании «Активный Компонент» Александра Семёнова и других ведущих представителей фармотрасли.

По словам Заместителя Министра промышленности и торговли РФ Сергея Цыба, который отметил продолжение положительной тенденции роста и развития фармацевтической отрасли: только за период январь-июль 2017 года рост рынка в денежном выражении составил 733 млрд рублей, из которых 45% составляют отечественные препараты. Рост экспорта фармпродукции в 1 полугодии составил более 23% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, что свидетельствует об активном выходе компаний на международные рынки.

Несмотря на положительные показатели, озвученные Министерством промышленности и торговли, Александр Семёнов считает, что для рынка существует реальная угроза в виде протекционистской политики стран-лидеров по производству и поставке активных фармацевтических субстанций.

«Поразительно, как наш законопроект постановления «третий лишний» реализуется на практике в другой стране. Индия нацелена на создание цепочки производства полного цикла внутри страны и внедряет госпрограмму по импортозамещению, согласно которой преференции предоставляются локальным производителям готовых лекарственных препаратов. Это предусматривает и введение высоких таможенных пошлин на экспорт всех локальных субстанций», — сообщил президент «Активного Компонента». Кроме того, Александр Семёнов рассказал про ситуацию в Китае, где из-за сложной экологической ситуации планируется сокращение производств в 3,5 раза, а экологические штрафы на промышленность в 3 раза превысят показатели 2015 года. «Понятно, что производство субстанций в Китае не будет полностью приостановлено, но цены на них, как и на индийские субстанции, будут расти», — подвел итог Александр Семёнов.

Участники пришли к выводу, что такая высокотехнологичная отрасль, как фармацевтика, нуждается в новых инструментах и мерах стимулирования для дальнейшего развития и наращивания мощностей производства. Сергей Цыб сообщил, что уже в следующем году начнется работа по корректировке и доработке программы «Фарма-2020», которая также будет учитывать меры по развитию экспортного потенциала.

Александр Семёнов поддержал инициативу, отметив при этом, что для успешного развития отрасли программы «Фарма-2020» недостаточно, нужен новый взгляд, как минимум, на 10 лет:

Подобная программа должна предусматривать конкретные меры налоговых и экспортных преференций, инвестиционного стимулирования развития рынка, разитие профессиональных образовательных центров, создание фармкластеров по производству субстанций и готовых лекарственных форм, а также прозрачные программы субсидирования и льготного кредитования. И мы готовы выступать экспертами со стороны бизнеса для совместной разработки необходимого инструментария.

gmpnews