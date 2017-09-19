В Иркутске построят завод по производству тест-полосок и глюкометров

В рамках Байкальского Международного экологического водного форума АО «Корпорация развития Иркутской области» подписало соглашение с ООО «МедТехСервис» о реализации проекта федерального уровня по строительству в Иркутске завода по производству глюкометров и тест-полосок для определения сахара в крови на основе инновационной технологии с применением фермента GDH с карбоновым напылением.

Планируемый проект является социально значимым как для Иркутской области, так и для Российской Федерации в целом. По приблизительным оценкам в нашей стране не менее 8,7 млн человек страдают от сахарного диабета. Новое отечественное производство тест-полосок поможет этим людям эффективно контролировать уровень глюкозы в крови и планировать свою программу лечения, предоставляя одно из самых точных измерений на рынке по цене ниже импортных аналогов на 20-50%. Благодаря этому сократятся и бюджетные расходы на государственные закупки тест-полосок для медицинских учреждений.

Ожидается, что мощность производства будет составлять 3 168 тысяч упаковок тест-полосок в год. Их производство привнесет дополнительные налоговые поступления в бюджеты разных уровней и создаст не менее 200 рабочих мест. Производственное оборудование и технологию поставляет корейская компания B-bio Ltd., являющаяся дочерней компанией группы Philosys.

ИСТОЧНИК: ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

gmpnews