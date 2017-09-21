Игорь Каграманян стал сенатором от Ярославской области

Бывший первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян официально утвержден представителем Ярославской области в Совете Федерации, сообщил Vademecum источник, знакомый с ситуацией в правительстве региона. Соответствующие документы подписал новый губернатор области Дмитрий Миронов.

Об этом стало известно во время инаугурации Дмитрия Миронова, которая состоялась 19 сентября в концертно-зрелищном центре «Миллениум» в Ярославле.

Информация о том, что Каграманян стал одним из трех кандидатов в сенаторы от региона, появилась 14 июля 2017 года.

Неделей позже он уволился из Минздрава.

Первый заместитель министра здравоохранения Игорь Каграманян родился в 1962 году в Калужской области. После окончания Ярославского медицинского института работал в областной клинической психиатрической больнице. В 1994 году занимал должность проректора Ярославской государственной медицинской академии, а после занялся региональной политикой в сфере здравоохранения и возглавил Департамент здравоохранения и фармации области. В 2012 году Каграманян занял должность заместителя министра здравоохранения Российской Федерации.

Дмитрий Миронов родился в 1968 году в Хабаровске. С 1990 по 2013 год работал в КГБ (ФСБ), после чего перешел в Министерство внутренних дел и стал помощником министра Владимира Колокольцева. В 2015 году Миронов стал заместителем Колокольцева, а в июле 2016 года, после беседы с президентом – временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области. На состоявшихся 10 сентября 2017 года выборах Дмитрий Миронов победил конкурентов, набрав более 79% голосов.

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