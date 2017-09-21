«Актавис» отсудила у «Росты» 1,4 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Актавис» (российское представительство фармацевтической компании Actavis) к дистрибьютору ЗАО «Роста» о взыскании долга в размере более 1,4 млрд рублей. Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

«Взыскать с ЗАО «Роста» в пользу ООО «Актавис» задолженность в размере 1,4 млрд рублей, из них: 1 млрд основная задолженность, 395 тысяч рублей – неустойка, неустойка по ставке 0,1% за каждый день просрочки на сумму задолженности за период с 19 сентября 2017 года до дня фактической уплаты основного долга, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 тысяч рублей», – говорится в решении суда.

Рассмотрение дела по существу произошло 18 сентября в Арбитражном суде города Москвы.

Actavis – фармацевтическая компания, основанная в 1984 году. Actavis специализируется на производстве дженериков и биоаналогов, в ее портфеле есть и оригинальные лекарства. Продукция компании продается более чем в 60 странах мира. В марте 2015 года компания завершила сделку по приобретению производителя Ботокса Allergan Plc за $70,5 млрд. С тех пор компания называется Allergan Plc, однако в ряде регионов продукция компании выходит под брендом Actavis. Выручка компании по итогам 2016 года составила $14,6 млрд, что на 14% больше, чем годом ранее.

Группа «Роста» занимается дистрибуцией и производством лекарств. ЗАО «Роста» заняло 23-е место в рейтинге Vademecum «TOП100 дистрибьюторов бюджетного рынка» с выручкой 2,2 млрд рублей в 2015 году.

Источник: Картотека арбитражных дел

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