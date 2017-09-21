Проблема антибиотикорезистентности требует комплексного подхода

Фармацевтические компании и научные учреждения уделяют недостаточно внимания поиску и созданию новых антибиотиков. Препаратов, которые находятся сейчас в разработке, вряд ли будет достаточно для того, чтобы остановить распространение лекарственно-устойчивых микробов. Об этом, как передает CNN, говорится в опубликованном во вторник докладе Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ на май текущего года в разработке находился 51 антибиотик и 11 биологических препаратов, предназначенных для лечения бактериальных инфекций. При этом лишь 33 новых антибиотика предназначены для борьбы с микробами, попавшими в недавно составленный ВОЗ список «приоритетных патогенов», представляющих наибольшую угрозу с точки зрения возможного развития антибиотикорезистентности.

Кроме того, лишь 8 из этих 33 препаратов являются инновационными лекарственными средствами, остальные 25 являются незначительными модификациями уже применяемых препаратов, в той или иной степени уже «знакомых» микробам, и способны обеспечить в лучшем случае лишь временное решение проблемы антибиотикорезистентности, отмечается в докладе.

Особое беспокойство у авторов доклада вызывает положение дел в области разработки препаратов для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза и госпитальных инфекций, вызванных грамотрицательными бактериями. Также недостаточно внимания уделяется противомикробным препаратам для перорального приема – именно они в первую очередь востребованы в странах с низким и средним уровнем дохода.

Чтобы ускорить появление новых препаратов ВОЗ в сотрудничестве с Инициативой по созданию лекарств против забытых болезней создала Глобальное партнерство по исследованию и разработке антибиотиков (Global Antibiotic Research and Development Partnership). Однако проблема антибиотикорезистентности требует комплексного подхода: помимо разработки новых ЛС необходима эффективная профилактика распространения лекарственно-устойчивых инфекций, в особенности – в медицинских учреждениях, а также внедрение ответственного подхода к назначению и применению антимикробных препаратов.

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