Результаты исследования подтвердили высокую эффективность инсулина Туджео

Новые данные наблюдательного исследования показали значительное снижение риска подтвержденной гипогликемии при сопоставимом контроле гликемии после перехода на инсулин Туджео компании Санофи (гларгин 300 ЕД/мл), по сравнению с переходом на другие базальные инсулины, включая Лантус® (гларгин 100 ЕД/мл), детемир и деглудек в популяции повышенного риска пожилых пациентов (в возрасте 65 лет и старше) с сахарным диабетом 2 типа. Результаты ретроспективного наблюдательного сравнительного исследования DELIVER 3 были представлены на 77-й ежегодной конференции Американской диабетической ассоциации (ADA) в Сан-Диего (Калифорния, США).
В исследовании DELIVER 3 у пациентов, перешедших на терапию Туджео риск развития гипогликемии был ниже на 57% в течение 6-месячного периода наблюдения (отношение шансов: 0,432, 95% ДИ: 0,307 – 0,607, р<0,0001), по сравнению с пациентами, перешедшими на терапию другими базальными инсулинами при сопоставимом гликемическим контроле (p=0,24).
«У пожилых пациентов с сахарным диабетом 2 типа несоизмеримо более высокий риск гипогликемии и ее последствий», — говорит Джереми Петтус из эндокринологического подразделения клиники Университета Калифорнии (Сан-Диего, США). – «Данные наблюдательного исследования, проводимого в реальных условиях, такого как DELIVER 3, могут помочь в принятии клинических решений, позволяя врачам предоставлять более качественную помощь пациентам популяции повышенного риска».
Эти результаты в целом сопоставимы с результатами ретроспективного наблюдательного исследования DELIVER 2, которое включало две когорты взрослых пациентов (средний возраст около 60 лет) с сахарным диабетом 2 типа, переведенных на лечение Туджео или другим базальным инсулином. Через 6 месяцев наблюдения количество гипогликемических событий на пациента в месяц при применении инсулина гларгин 300 ЕД/мл было на 33 % ниже в сравнении с когортой пациентов на терапии другими базальными инсулинами, что приводило к оценочной экономии общих затрат на здравоохранение.
«Результаты исследований DELIVER 2 и 3 показали клиническое преимущество препарата Туджео в реальных условиях, по сравнению с другими базальными инсулинами и то, каким образом это транслируется в экономию общих затрат. В дополнение к данным наблюдательным исследованиям в реальных условиях Санофи проводит уникальную программу, состоящую из трех рандомизированных проспективных открытых клинических исследований реальной практики применения Туджео», — говорит Риккардо Перфетти, глава глобального медицинского отдела подразделения сахарного диабета Санофи.- «Методология этих исследований позволит лучше понять преимущества Туджео по сравнению с другими базальными инсулинами. Данные результаты могут дать полезную информацию для будущей клинической практики и оценки общей стоимости лечения».
Эти рандомизированные проспективные клинические исследования называются ACHIEVE CONTROL, REACH CONTROL и REGAIN CONTROL и включают более 4500 пациентов с сахарным диабетом 2 типа в США и Европе, которые начали лечение базальным инсулином или были переключены с другого базального инсулина. Помимо клинических параметров оценки, в исследованиях также будет собираться информация об удовлетворенности пациентов получаемой терапией и их опыте в отношении гипогликемии, а также о затратах ресурсов здравоохранения. Предварительные результаты ожидаются в течение 2017 года.
Санофи является одним из мировых лидеров в области здравоохранения. Компания разрабатывает и внедряет решения, направленные на удовлетворение потребностей пациентов во всем мире. Санофи работает в России на протяжении 45 лет. Штат компании в России насчитывает более 2000 человек. Сегодня Санофи занимает одну из лидирующих позиций на российском фармацевтическом рынке, предлагая своим пациентам широкий спектр оригинальных лекарственных средств и дженериков в ключевых терапевтических областях, таких как сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, внутренние болезни, заболевания центральной нервной системы, вакцинопрофилактика и редкие заболевания.