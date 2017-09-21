Банк дальневосточных биомолекул поможет в создании новых препаратов

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) создано новое подразделение – Центр геномной и регенеративной медицины. Он оснащен оборудованием, позволяющим выявить патологические геномы всех известных организмов. В подразделении, которое возглавил один из ведущих мировых специалистов в области эпигенетики Александр Каганский, будет создан банк биомолекул для разработки фармпрепаратов. Основной для него станет практически нетронутая человеком богатая экосистема региона.

Ученые уже приступили к исследованиям: они испытывают действие экстрактов нескольких малоизученных дальневосточных организмов на развитие раковых клеток головного мозга человека. Медицинский центр университета помог получить образцы опухолей, которые сейчас адаптируют к росту в форме клеточных культур в лаборатории и подвергают воздействию разработанных веществ. Исследование покажет, каким образом химические соединения в составе натуральных экстрактов влияют на молекулярные механизмы в клетках опухолей. В России такие научные эксперименты проводятся впервые, утверждает Александр Каганский. В качестве иностранных партнеров выступают Лаборатория синтетической эпигенетики Эдинбургского университета (Великобритания) и Лаборатория молекулярной фармакологии Национального института рака (США).

Одновременно ведется поиск других образцов полезных микроорганизмов и изучение их влияния на здоровье человека. «С исчезновением биоразнообразия региона мы ежегодно теряем несколько важных лекарств, поэтому необходимо исследовать как можно больше видов на предмет их использования в медицине», — сообщил Александр Каганский.

В центре надеются также привлечь к работе партнеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в непосредственной близости от которых расположен ДВФУ.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»