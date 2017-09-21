Крупнейшая фармацевтическая сделка между Китаем и Индией всё же состоится

Китайская Fosun купит три четверти индийской Gland за 1,1 млрд долларов.

Летом 2016 года «Шанхай Фоусан фармасьютикал» (Shanghai Fosun Pharmaceutical), входящая в китайский конгломерат «Фоусан груп» (Fosun Group), договорилась о приобретении 86-процентной доли индийской «Глэнд фарма» (Gland Pharma) за 1,26 млрд долларов. По итогам сделка состоится, правда, с несколько иными условиями транзакции: будет продано 74-процентное участие в предприятии за 1,09 млрд долларов. Так проще пройти регуляторные круги.

В минувшем августе Правительственный комитет по экономическим вопросам Индии (CCEA) заблокировал продажу, не желая, чтобы «Фоусан» получила доступ к уникальной инъекционной технологии. На ее базе «Глэнд» выпускает препараты, реализуемые в основном на американском рынке.

Впрочем, ходят слухи, что длительное промедление с оформлением соглашения стало откликом на возросшее напряжение относительно погранично-территориального конфликта между двумя странами в Гималаях.

В июне 2016 года правительство Индии разрешило автоматически (без регуляторного одобрения со стороны Совета по содействию иностранным инвестициям [FIPB]) проводить прямые зарубежные инвестиции в размере, не превышающем 74% от акционерного капитала уже существующих местных предприятий. Ранее этот порог был выставлен в 49%.

Прежде чем законодательные изменения вступили в силу, им пришлось встретиться с яростным сопротивлением гражданского сообщества: мол, зарубежный капитал негативным образом отразится на ценовой доступности лекарств, низкая стоимость которых возможна лишь благодаря сильнейшей отрасли генерических медикаментов объемом свыше 20 млрд долларов, которая, не исключено, испытает давление держателей патентных прав. С другой стороны, нововведения пришлись на руку фармацевтическим и биотехнологическим компаниям Индии, которые зачастую нуждаются в поступлении наличных средств и экспертизы из-за рубежа во имя ускорения и масштабирования деятельности.

Как бы то ни было, всё благополучно разрешилось. «Фоусан» обзаведется 38,4-процентной долей «Глэнд», принадлежащей американскому инвестиционному фонду KKR & Co., специализирующемуся на финансируемых выкупах, который в 2014 году заплатил за нее почти 200 млн долларов, — тем самым ему удалось вернуть более чем вдвое больше денег. Остальная часть компании будет получена от других акционеров. Участие семьи, основавшей «Глэнд», сократится с 42% до 22%.

Пока точно неясно, как «Фоусан» собирается финансировать покупку с учетом того, что китайское правительство всячески противится уводу капитала из страны: регуляторы изучают соглашения до мельчайших деталей, оценивая системные риски и нередко блокируя крупные сделки. Несмотря на серьезные препоны, в 2016 году китайским компаниям, которые могут похвастаться внушительными банковскими счетами и которым позарез необходимо расширять влияние на мировой арене, удалось скупить зарубежных активов на впечатляющую сумму 245 млрд долларов.

В 2016 году из заработанных конгломератом «Фоусан» 74 млрд юаней (11,3 млрд долларов) приблизительно одна пятая пришлась на его фармацевтический бизнес, в том числе торгующий, как и «Глэнд», генерическими инъекционными препаратами.

«Глэнд», основанная в 1978 году, стала первой, кто предложил индийским потребителям предварительно заправленные одноразовые шприцы. В 2003-м компания опять стала первой из Индии, кому Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на реализацию в Соединенных Штатах впрыскиваемых жидких препаратов, таких, например, как дженерик гепарина.

«Глэнд» поставляет инъекционные лекарственные средства крупным клиентам вроде «Д-р Редди’c лабораторис» (Dr. Reddy’s Laboratories) и «Майлан» (Mylan), в США фирма продает 65 продуктов, а на развивающихся территориях сбыта отвечает почти за полторы сотни таковых, включая антибиотики, онкологические, сердечно-сосудистые.

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