В Пятигорске образована Ассоциация фармацевтов «Неофарм» планирует выйти в Ярославскую область » ВОЗ заявляет о нехватке новых антибиотиков ВОЗ опубликовала доклад «Противомикробные средства на стадии клинической разработки — аналитическое исследование процесса клинической разработки противомикробных средств, включая средства против туберкулеза». В докладе указано, что число потенциальных препаратов, предназначенных для лечения устойчивых к антибиотикам инфекций, невелико. Большинство препаратов, находящихся на стадии клинической разработки, являются модификациями уже существующих классов антибиотиков и лишь временным решением. «Устойчивость к противомикробным препаратам является чрезвычайной ситуацией в области глобального здравоохранения, которая представляет серьезную угрозу для прогресса в области современной медицины, — заявил генеральный директор ВОЗ. Тедрос Адханом Гебрейесус. Он призвал срочно увеличить инвестиции в исследования и разработки препаратов против инфекций, устойчивых к антибиотикам, включая туберкулез. ВОЗ определила 12 классов приоритетных патогенов, для борьбы с которыми срочно требуются новые лекарственные средства. В докладе указано, что в настоящее время в клинической разработке находится 51 новый антибиотик и биологический препарат. Среди всех этих претендентов только 8 классифицированы ВОЗ как инновационные лекарственные средства, которые повысят ценность существующего на сегодня арсенала антибиотиков. Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»