В Пятигорске образована Ассоциация фармацевтов

С инициативой создать подобную «прослойку» между властью и бизнесом выступил глава Пятигорска Лев Травнев на одном из недавних заседаний антинаркотической комиссии. Нетрудно догадаться, что среди основных задач, стоящих перед профессиональным общественным объединением — выработка тактики и мероприятий, направленных на противодействие немедицинскому применению лекарственных препаратов.

Помимо ужесточения федерального законодательства в отношении нарушителей лицензионных требований и увеличения штрафов за безрецептурный отпуск сильнодействующих препаратов, аптеками, участники ассоциации намерены разработать и законодательные инициативы на городском и краевом уровнях. В рамках существующего правового поля предлагается активизировать привлечение волонтеров к проведению контрольных закупок, мониторингу аптек в ночное время; горожан просят сообщать о работе «черных» аптек на телефон горячей линии.

На следующее заседание ассоциации будут приглашены представители Северо-Кавказских республик, ведь наркозависимые уроженцы этих регионов являются одними из постоянных клиентов «нехороших» аптек и зачастую специально приезжают за покупками в Пятигорск.

Всего в ассоциацию вошли представители 9 крупнейших аптечных сетей столицы Северо-Кавказского федерального округа. По информации краевого Минздрава, это более 40% всех структурных фармацевтических подразделений Пятигорска.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»