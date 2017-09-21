«Ростех» намерен экспортировать лекарства в Узбекистан

Госкорпорация «Ростех» намерена начать экспортировать в Республику Узбекистан лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Соответствующий меморандум был подписан «Национальной иммунобиологической компанией» (входит в госкорпорацию Ростех) и РВЭП «Узмедэкспорт». Со стороны «Нацимбио» документ подписал генеральный директор холдинга Андрей Загорский, от «Узмедэкспорта» — генеральный директор Бахтиёр Умаров.

В рамках сотрудничества «Нацимбио» и «Узмедэкспорт» будут укреплять экспортное взаимодействие, заниматься разработкой приоритетных проектов и создавать условия для внедрения инновационных технологий и продуктов.

«В стратегии госкорпорации «Ростех», в которую входит наш холдинг, заложен ежегодный рост выручки на 17% до 2025 года. Таких показателей Корпорация планирует добиться за счёт новых продуктов, роста объемов экспорта и выхода на новые рынки. Входящее в «Нацимбио» предприятие «Синтез» уже экспортирует продукцию в 15 стран и, во многом благодаря этому, показывает рекордные финансовые результаты», — заявил генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский. – «Продукция «Нацимбио» широко представлена на внутреннем рынке, и мы планируем активно развивать собственные экспортные компетенции. Например, начать экспорт препаратов завода «Форт», чьи мощности позволяют нарастить объем продукции для поставок в течение нескольких месяцев».

На территории Республики Узбекистан зарегистрировано 768 лекарственных препаратов производства России, из них 32 препарата производства ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России, 80 препаратов производства ОАО «Синтез». Кроме препаратов российского производства на рынке Республики Узбекистан представлены лекарственные препараты производства Узбекистана, стран СНГ, Украины, США, Европы, Индии и Китая. Иммунобиологические лекарственные препараты импортируются в Узбекистан Индией, Китаем, Бельгией, Францией, США, Германией, Болгарией, Кореей, Индонезией.

«Мы рады возможности партнёрской работы с надежной российской компанией, представляющей фармацевтический блок крупнейшей государственной корпорации «Ростех». Убеждён, что сотрудничество «Нацимбио» и «Узмедэкпорт» станет наглядным примером плодотворных отношений между Россией и Узбекистаном в области поставок лекарственных средств и медицинских изделий», – сказал генеральный директор «Узмедэкспорт» Бахтиёр Умаров.

«Фармацевтический вестник»