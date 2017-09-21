Pfizer обвиняет Johnson & Johnson в антиконкурентных действиях в отношении биосимиляра Remicade

Американская фармацевтическая компания Pfizer обратилась с иском в окружной суд, в котором она обвиняет другого американского фрмпроизводителя – Johnson & Johnson в применении антиконкурентной практики в отношении биосимиляра препарата Remicade (infliximab), сообщает FirstWord Pharma. Истец утверждает, что Johnson & Johnson систематически принимает меры по сохранению своей монополии, что является нарушением федерального антимонопольного законодательства.

Как отметил президент направления Pfizer Essential Health Джон Янг, американские пациенты и провайдеры услуг здравоохранения смогут оценить преимущества биосимиляров только тогда, когда у их производителей появится возможность открыто конкурировать с компаниями-оригинаторами. Он также добавил, что Pfizer вывела на американский рынок свой препарат Inflectra (infliximab-dyyb) в прошлом году.

В иске также говорится, что американские компании медицинского страхования ранее классифицировали Inflectra наравне с Remicade, но затем пересмотрели свое решение под давлением Johnson & Johnson, которая пригрозила им отказом в значительных скидках, если в контрактах с ними не будет положения, блокирующего покрытие Inflectra и других биосимиляров Remicade.

Топ-менеджер Pfizer подчеркнул, что в результате действий Johnson & Johnson страховые компании вынуждены отказываться от закупок Inflectra несмотря на то, что покупная цена на биосимиляр на 19% ниже, чем на оригинальный препарат, а средняя продажная цена – на 10%. Кроме того, по его словам, согласно данным Центра обеспечения услуг по программам Medicare и Medicaid, средняя продажная цена на Remicade продолжает расти несмотря на доступность Inflectra.

В 2016 г. объем продаж Remicade составил около 7 млрд долл., из которых 4,8 млрд долл. в США. За пределами США, в т.ч. в Европе препарат продает американская фармкомпания Merck & Co. (за пределами США и Канады –MSD).

В июле текущего года Merck совместно с южнокорейской Samsung Bioepis объявили о лонче в США собственного аналога Remicade под торговым наименованием Renflexis (infliximab-abda).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»