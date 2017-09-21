Отрасль переживает умеренно позитивную стадию развития, считают представители фармрынка

В Сочи стартовала первая конференция «Прямой контракт: выигрывают все! Логистика, аптечные сети, производители» из серии «PROекции будущего», организованная «Фармацевтическим вестником».

По словам главного редактора «Фармацевтического вестника» Германа Иноземцева, задача конференции не смотреть в прошлое и даже не анализировать настоящее, а попытаться понять тренды, которые будут в будущем.

Точкой отсчета стала оценка участниками конференции, среди которых аптечные сети, фармдистрибьюторы, производители, страховые компании, поставщики технологических IT-решений, текущего состояния фармрынка. Их попросили ответить на вопрос: как развивается отрасль, и предложили четыре варианта ответа: резко позитивно, умеренно позитивно, негативно, резко негативно. Большинство участников – 60,4% — считают: развитие умеренно позитивное.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»