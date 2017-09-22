Представители зарубежных конкурентных ведомств обменялись информацией об особенностях национального регулирования цен на лекарства

Также участники 11-ого заседания Рабочей группы по исследованию конкуренции на фармрынках обсудили кейсы, связанные с недобросовестными практиками фармкомпаний, и данные, полученные в ходе анализа цен на лекарства.

21 сентября 2017 года в Великом Новгороде состоялось 11-е заседание Рабочей группы по исследованию проблем конкуренции на фармацевтических рынках. Дискуссия, посвященная вопросам практики регулирования ценообразования на лекарственные препараты в разных странах мира, велась в рамках Недели конкуренции в России.

Участники встречи – представители зарубежных конкурентных ведомств обменялись информацией об особенностях национального регулирования цен на лекарства, обсудили кейсы, связанные с недобросовестными практиками фармкомпаний, а также данные, полученные в ходе анализа цен на лекарства.

Руководитель международного департамента Конкурентного ведомства Италии Ренато Ферранди представил опыт ведомства по анализу экономического обоснования цен на лекарства на конкретном примере. Глава Конкурентного ведомства Австрии Теодор Таннер рассказал о стандартах и законодательных актах, регулирующих ценообразование на фармпрепараты. Практикой аналогичного регулирования в Бразилии поделилась Кристиане Алкмин Жункейра Шмидт, комиссионер Административного совета по экономической безопасности Бразилии. До 2003 года, ввиду отсутствия такого регулирования, цены на медпрепараты в Бразилии были крайне завышены.

Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев представил опыт российского антимонопольного ведомства по снижению цен на лекарственные препараты. ФАС России удалось добиться среднего снижения цен в 50% на 451 позицию дорогостоящих жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов по итогам проведениямеждународного сравнительного исследования цен на препараты из перечня ЖНВЛП. В завершение доклада он привел рекомендации и предложения по регистрации цен, которые могут пригодиться в практической работе представителям зарубежных конкурентных ведомств.

Заместитель комиссионера Комиссии по конкуренции ЮАР Мулало Хардин Ратшисусу презентовал итоги мониторинга цен на несколько лекарств против рака. В исследовании, проведенном конкурентным ведомством ЮАР, сравнивались цены на эти противоопухолевые препараты в Бразилии, Китае, Египте, Франции, Индии, Пакистане, России, Таиланде, Великобритании и США. Также г-н Ратшисусу подробно рассказал о действующей практике ценообразования на лекарства в ЮАР и методе расчета итоговой цены на препарат

Г-на Сан Ли, заместитель начальника Бюро конкурентного правоприменения Государственной администрации по промышленности и торговле КНР в своем выступлении рассказал о наиболее распространенных недобросовестных практиках фармкомпаний. Он обратил внимание, что большинство таких дел связаны с подкупом врачей, которые должны предлагать пациентам определенные препараты. Как сообщил член Комиссии по конкуренции Индии Суа Лал Бункер, недобросовестная практика подкупа врачей также распространена и в Индии.

Также с докладами выступили юрист Бюро по конкуренции ОЭСР Педро Каро де Суса и начальник управления по контролю Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Республики Армения Манук Микаелян. Представитель конкурентного ведомства Армении обратил внимание участников встречи на основные проблемы конкуренции в сфере параллельного импорта лекарств, существенно сказывающиеся на цене препаратов.

«Одной из наиболее важных и социально острых проблем современного мирового фармацевтического рынка является проблема ценообразования на лекарственные препараты. Многие страны сталкиваются с завышением цен на лекарства, что оказывает серьезную нагрузку на бюджеты органов здравоохранения и снижает доступность лекарств для пациентов. Одним из первых шагов в решении сложившейся ситуации может стать анализ мировых цен на лекарства, а его результаты послужить основой для более обширного сопоставления процедур лекарственного ценообразования в разных юрисдикциях», — заключил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, подводя итоги встречи.

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