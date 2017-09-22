Servier и Институт Кюри расширяют сотрудничество в борьбе против рака

Фармацевтическая компания Servier и Институт Кюри решили продлить еще на три года сотрудничество в сфере поиска решений для борьбы со злокачественными новообразованиями, а также расширить объем совместной работы за счет проведения исследований в новых областях, таких как иммуноонкология, гематология и кардиология.

Основными целями этого партнерства являются поиск новых комбинаций лекарственных средств (применение 2-х взаимодополняющих методов лечения для повышения эффективности и одновременного снижения побочных эффектов), включая препараты Servier на стадии разработки, а также более четкая сегментация пациентов, которым подойдет тот или иной метод лечения (таргетная терапия).

Результатом совместных исследовательских программ, проводимых в рамках сотрудничества с 2005 года, уже стало обнаружение нескольких терапевтических мишеней, в том числе киназы TTK/MPS1, фермента, участвующего в клеточном цикле. Нарушение регуляции его деятельности приводит к аномальной пролиферации (размножению) клеток, что, в свою очередь, обуславливает развитие опухолей. За счет ингибирования (сдерживания) этой активности можно добиться замедления разрушающего процесса. Дальнейшая совместная работа в этом направлении будет направлена на разработку компанией Servier экспериментального препарата, который будет таргетно воздействовать на эту киназу.

Новые исследовательские программы, в которых предполагается изучить резистентность солидных опухолей к проводимому лечению, будут проводиться с использованием обширных баз данных, а также десятков тысяч образцов опухолевых тканей, предоставляемых Институтом Кюри.

Майк Бербридж (Mike Burbridge), директор департамента трансляционных и клинических исследований в области онкологии компании Servier:

«За прошедшие 12 лет мы смогли оценить не только преимущества этого государственно-частного партнерства в области научных исследований и поиска инновационных решений для пациентов, но и высочайший профессионализм сотрудников Института Кюри в фундаментальных и клинических исследованиях».

Амори Мартен (Amaury Martin), директор департамента трансфера технологий и партнерств с промышленными компаниями Института Кюри:

«Сотрудничество между Институтом Кюри и Servier – это самый амбициозный проект, который мы когда-либо проводили с компанией — производителем. Его продолжительность является свидетельством нашего взаимного доверия. Благодаря этому нам удалось достигнуть значительного прогресса в области изучения рака молочной железы».

Государственно-частное партнерство играет огромную роль в сфере поиска новых методов лечения, особенно в тех областях, где существует высокая потребность в новых эффективных методах лечения. Оно способствует ускорению научных разработок, а также повышению потенциала исследовательских центров. Так, например, с момента заключения договора о сотрудничестве с компанией Servier в Институте Кюри было открыто 3 новых рабочих места, а также нанято по срочному контракту 25 специалистов, среди которых лаборанты, инженеры, а также молодые исследователи.

gmpnews