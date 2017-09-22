«Мерк» представила свой взгляд на организацию фармпроизводств будущего

Научно-технологическая компания «Мерк» представила своё видение организации работы фармацевтических предприятий будущего в рамках II Всероссийской конференции по надлежащей производственной практике (GMP), организованной Министерством промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Государственным институтом лекарственных средств и надлежащих практик.

Наджиб Сехат (Najib Sehat), руководитель Международного регуляторного департамента подразделения Life Science компании «Мерк», рассказал о трудностях, с которыми сталкивается фармацевтическая промышленность. Он отметил, что сотрудничество между поставщиками технологических решений и производителями играет решающую роль в соблюдении требований GMP.

«Ключевым фактором успешного соблюдения действующих и будущих требований фармацевтического производства является тесное сотрудничество между органами власти, фармацевтическими производителями и их поставщиками, – отметил Наджиб Сехат. – Мы как поставщик технологических решений для фармацевтической индустрии уверены, что интеграция поставщиков на всех этапах процесса обеспечения качества и управления рисками имеет огромное значение для удовлетворения нормативных требований и успешного обеспечения пациентов высококачественными препаратами».

В своём выступлении Наджиб Сехат отметил, что эффективная защита от вирусов по-прежнему остаётся актуальной задачей для многих фармацевтических предприятий. Решением этой проблемы является создание чистых замкнутых систем, и в этом смысле возрастает необходимость в оснащении фарминдустрии технологическим оборудованием, основанным на средствах одноразового применения.

В своем докладе представитель «Мерк» также уделил особое внимание ключевым тенденциям в отрасли, среди которых переход на новые продукты, предполагающие увеличение объемов использования биологических субстанций и антител; выход на новые развивающиеся рынки и распространение оцифрованных и автоматизированных процессов.

GMP — это международный стандарт, который устанавливает требования к фармацевтическому производству и контролю качества фармацевтической продукции. В России стандарт был введен в 2014 году.

В ходе остальных панельных сессий в рамках конференции были представлены принципы надлежащей инженерной практики и надлежащей дистрибьюторской практики. Конференция собрала порядка 800 участников из России и других стран, включая специалистов фармацевтической промышленности, представителей органов регулирования и государственных учреждений, членов промышленных ассоциаций и представителей медицинских сообществ и организаций пациентов.

gmpnews