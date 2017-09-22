Эксперт: говорить о переносе сроков маркировки выгодно производителям некачественной продукции

Готовность предприятий к внедрению системы маркировки ЛС высокая. И, несмотря на слухи о возможном переносе сроков реализации проекта, бизнес выступает за принятие нормативного акта без изменений периода внедрения системы. Об этом «ФВ» рассказал директор по экономической безопасности ГК «Герофарм» Андрей Ахантьев.

Напомним, ранее в СМИ была распространена информация о якобы затруднениях производителей ЛС, связанных с поставленными сроками пилотного проекта. В ходе конференции «Импортозамещение» представители Росздравнадзора заявили, что маркировка не просто будет, она уже есть.

Как пояснил Андрей Ахантьев, распространять эти слухи выгодно тому, кто производит некачественную продукцию.

«Конечно, готовность к проекту зависит не только от производителей, во многом важна готовность национальной системы маркировки. Без нее не будет эффекта. Сейчас есть проблемы, в частности, с адресами ФИАС. Но мы выступаем категорически против переноса сроков», — сказал он.

На подготовку к маркировке у «Герофарм» ушло порядка четырех месяцев и около 10-12 миллионов рублей.

«Процент предприятий, готовых к проекту высокий. Бизнес понимает, что маркировка – это неизбежно, не потому что регулятор так хочет, это часть GMP. И чем быстрее проект будет внедрен, тем лучше», — подчеркнул Андрей Ахантьев.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»