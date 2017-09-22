Дефицит бюджета «7 нозологий» в 2018 году может составить более 6 млрд руб.

На прошедшем в ГД РФ 21 сентября заседании подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности председатель подкомитета Александр Петров предупредил о назревающем дефиците федерального финансирования программ «7 нозологий» и Перечень 24 (препараты для лечения 24 орфанных заболеваний, которые с 2018 года будут закупаться централизованно).

Под программу 2018 года депутатам необходимо выбить в бюджете 50 млрд руб., констатировала замдиректора департамента лекарственного обеспечения Минздрава России Ольга Константинова. Иначе дефицит по «7 нозологий» составит более 6 млрд руб. Пока в бюджете заложено только 44,6 млрд руб. Г-жа Константинова также отметила, что в 2018 году не удастся сэкономить за счет закупки дженериков, как в прошлые годы. С 2013 по 2017 года совокупная экономия составила почти 6 млрд руб.

Увеличение бюджета требуется, в том числе, и из-за роста числа пациентов в регистре на 8-15% ежегодно. Тем не менее, Минздрав смог повысить эффективность распределения лекарств, благодаря заработавшей системе мониторинга лекарственных препаратов. В этом году избытки закупленных ЛП, оперативно перебрасывались в другие регионы. В итоге остатки препаратов по «7 нозологий» в 2016 году в денежном выражении не превысили 1,5 тыс руб.

Ольга Константинова сообщила, что все расчеты по предполагаемому дефициту в 2018 году предоставлены Минфину и вместе с подкомитетом и депутатами они будут добиваться полноценного финансирования.

Традиционно более сложная ситуация по лекарственному обеспечению по Перечню 24. Директор департамента медицинской помощи детям Минздрава России Елена Байбарина сообщила, что в остатках бюджета программы сейчас значатся 8 млрд руб при потребности в 28 млрд руб только по группе пациентов, уже получивших назначение препаратов. С учетом всего регистра больных необходимо 47 млрд руб. Александр Петров уточнил, что на 2018 год необходимо, как минимум 8 млрд руб. Ожидается, что переход на централизованные закупки позволит снизить цену и более четко классифицировать пациентов.

Фото: Олег Кирюшкин

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»