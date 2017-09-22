«Алси Фарма» продана Xantis Pharma

Производственную компанию «Алси Фарма» купила Xantis Pharma.

Об этом сообщает Novus Capital, выступившая финансовым консультантом сделки.

«Алси Фарма» — производитель дженериков, завод которого находится в Кирове. Его производственная мощность составляет 1,2 млрд. таблеток в год. Более чем 90% препаратов компании включены в перечень ЖНВЛП.

Xantis Pharma основана в 2015 г. инвестиционной фирмой Novator, бывшими сотрудниками компании Actavis. Компания работает на рыках России, СНГ, Украины и Восточной Европы. Покупка «Алси Фарма» укрепит ее позиции в России.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»