«Завод Медсинтез» нашел партнера во Вьетнаме

Новоуральский «Завод Медсинтез» заключил в Бангкоке дилерское соглашение с фармацевтической компанией из Вьетнама. В планах предприятия – экспансия на рынок Юго-Восточной Азии.

Соглашение подписали на 8-й международной выставке-ярмарке Medical Fair Thailand 2017, где «Медсинтез» участвовал в экспозиции Министерства промышленности и торговли РФ. Отечественные достижения в области медицинской и фармацевтической промышленности представляли 16 компаний.

Компания из Новоуральска вела переговоры с руководителями предприятий из Вьетнама, Бангладеш, Таиланда, Шри-Ланки, Индии и Индонезии. «Сейчас у нас подписано дистрибьюторское соглашение о продаже инсулина с компанией Quang Anh Pharma, и наши специалисты готовят пакет документов для регистрации инсулина на территории Вьетнама, – сообщил «ФВ» Александр Петров, председатель совета директоров завода «Медсинтез». – Также в диалог вступили руководители предприятий из Мьянмы и Республики Бангладеш.

В 2017 г. «Медсинтез» прошел аудит Bureau Veritas Certification на соответствие новым требованиям GMP. Основным продуктом завода, представленным в Бангкоке, стали инсулины во флаконах, картриджах и предварительно заполненных шприц-ручках. По словам г-на Петрова, стратегическая задача предприятия – развивать экспорт лекарственных препаратов. Сейчас компания занимается регистрацией готовых лекарственных форм инсулина человека за рубежом, в том числе в Евросоюзе, Пакистане и других странах. Одновременно руководство завода ведет переговоры о сотрудничестве с Ираном и Вьетнамом.

Всего на выставку зарегистрировалось более 600 экспонентов из 45 стран. По сравнению с 2016 годом Medical Fair Thailand 2017 собрал вдвое больше участников. Желающие смогли посетить национальные павильоны США, Южной Кореи, Германии, Сингапура, Японии, Китая, Турции. Гостями форума стали представители государственных органов, руководители больниц, медицинских центров, врачи и другие работники здравоохранения.

Михаил Старков

«Фармацевтический вестник»