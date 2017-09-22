Совет европейских академий наук раскритиковал гомеопатию

Совет европейских академий наук опубликовал документ, согласно которому национальные организации здравоохранения не должны покрывать расходы на гомеопатические средства.

Представители академий наук разных европейских государств считают, что «реклама и использование гомеопатических продуктов может приносить большой вред». На этом основании Совет выпустил документ, где привел исследования, демонстрирующие бесполезность гомеопатических средств.

В заявлении говорится о прямом вреде гомеопатии потребляющим ее людям. Так, по мнению авторов документа, использование гомеопатических средств пациентом препятствует поиску обоснованного медициной эффективного лечения.

Совет посоветовал странам – членам Еропейского союза не покрывать расходы на гомеопатические средства и практики, а любые гомеопатические средства, поступившие в продажу, должны сопровождаться характеристикой веществ, имеющихся в составе.

indicator