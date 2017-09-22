Регистрация участников системы маркировки лекарств будет проходить быстрее

ФНС России наладила межведомственное взаимодействие с информационными системами Минпромторга России и Росздравнадзора. С сентября проверка лицензий на фармацевтическую деятельность и производство лекарств проходит в автоматическом режиме при регистрации в личном кабинете маркировки. Это позволило сократить время регистрации участников эксперимента. Об этом на Второй Всероссийской GMP-конференции 2017 в Геленджике сообщил начальник отдела Управления обеспечения контроля оборота товаров ФНС России Владимир Мальцев.

Конференция собрала экспертов фармацевтической отрасли, представителей государственных органов для обсуждения актуальных вопросов российского фармрынка. Защита населения от фальсифицированных лекарств — один из таких вопросов.

Участникам конференции был представлен проект по маркировке лекарств, стартовавший в феврале 2017 года. Владимир Мальцев пояснил, что система маркировки позволит покупателям при сканировании кода (DataMatrix) на упаковке лекарства проверить легально ли оно и кто его производитель. Сейчас в системе зарегистрирована 21 организация и 19 лекарственных препаратов. В настоящее время промаркировано более 418 тысяч пачек лекарств, которые уже поступили в продажу. Среди них популярные: Омез, Найз, Кеторол и другие.`

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