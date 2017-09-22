Развиваем сотрудничество с фарминдустрией

Первый проректор Сеченовского университета, профессор Андрей Свистуновпринял участие в открывающем официальную программу пресс-брифинге «Внедрение GMP и возможности выхода на новые рынки. Экспортный потенциал российских фармацевтических производителей» II Всероссийской GMP-конференции. Она посвящена актуальной теме инспектирования, соблюдения стандарта надлежащей производственной практики в отрасли на фармацевтических предприятиях.

В своем выступлении Андрей Свистунов озвучил концепцию создания Научно-технологического парка биомедицины, предложенную ректором Первого МГМУ им. Сеченова Петром Глыбочко. Парк будет организован в тесной связи с научно-исследовательскими организациями и отраслевыми компаниями, что позволит добиться синергетического эффекта от взаимодействия. Выстраивание долгосрочных партнерских отношений и совместная выработка ориентиров для подготовки специалистов позволят качественно повысить уровень подготовки, выстроить гибкую и мобильную систему обновления образовательных программ с учетом средне- и долгосрочных перспектив.

«Наш университет является единственным медицинским вузом, участвующим в программе 5-100, и задача повышения конкурентоспособности на международном уровне является для нас приоритетной, — отметил спикер. — В связи с этим участникам бизнес-сообщества мы предлагаем объединить усилия для повышения экспортного потенциала сторон. В частности, осуществлять подготовку специалистов из тех стран, куда планируется экспортировать лекарственные препараты. Сеченовский университет в тесном сотрудничестве с ведущими фармкомпаниями и научными учреждениями ведет работу по формированию единого научно-образовательного пространства «Школа –ВУЗ – Фармацевтическая я отрасль», в рамках которого проходит поиск и отбор лучших и наиболее мотивированных школьников для последующего обучения на уровне высшего и дополнительного профессионального образования».

На Второй GMP-конференции также состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве между Первым МГМУ им. Сеченова и представителями фарминдустрии.

Документы были подписаны в присутствии заместителя министра промышленности и торговли РФ Сергея Цыба и директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елены Максимкиной. От Первого МГМУ им. Сеченова соглашения подписал первый проректор, профессор Андрей Свистунов.

Соглашение, заключенное между Сеченовским университетом и компанией «Технология лекарств» (ГК «Р-Фарм»), посвящено совместной исследовательской деятельности в области создания систем направленного транспорта лекарственных средств на основе наночастиц. Поисковые работы в рамках реализации проекта будут проводиться в созданной лаборатории Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета, а прикладные исследования с созданием готовой лекарственной формы и последующим запуском в производство — в подразделениях «Технологии лекарств». Тематики работ для лаборатории установлены с учетом маркетингового анализа, проводимого специалистами ГК «Р-Фарм».

Андрей Свистунов отметил, что: «Мы работаем над данным проектом уже более полугода, в настоящий момент заканчивается создание лаборатории на базе университета. Министр здравоохранения РФ Вероника Игоревна Скворцова на прошедшей конференции БИОТЕХМЕД — 2017 выделила среди наиболее наукоемких направлений биомедицинские технологии, обозначив наночастицы, как один из перспективных путей развития биомедицины. Сеченовский университет выбрал для себя это направление, и к 2020 году мы планируем создать отечественную школу в области разработки и создания систем направленной доставки на основе наночастиц, которая будет базироваться на наших результатах работы по данному соглашению».

Дмитрий Шоболов, генеральный директор «Технология лекарств», подписавший соглашение с другой стороны, подчеркнул, что: «Системы направленной доставки вообще и наночастицы в частности, как одно из ключевых направлений, являются крайне перспективными с точки зрения развития персонализированной медицины и создания более эффективных лекарств. В особенности потому, что путь создания таких препаратов куда менее затратный и более быстрый, чем работа с полностью оригинальными молекулами. Однако, существует огромное количество научных вопросов, таких как токсичность, нюансы распределения в организме, на которые пока не найдены все ответы. В связке ВУЗ — компания мы сможем решать весь спектр этих задач, изучая механизмы и создавая новые продукты, которые «Технология лекарств» и ГК «Р-Фарм» смогут подхватить для вывода на рынок».

Следующие соглашение, подписанное в рамках GMP-конференции, посвящено объединению усилий при подготовке специалистов для компаний-членов Ассоциации («Биокад», «Фармстандарт», «Герофарм» и т.д.) с учетом современных и перспективных требований отрасли для повышения глобальной конкурентоспособности всех сторон. А также решению научно-исследовательских задач в области поисковых и прикладных исследований, востребованных индустрией. Документ подписан с Ассоциацией фармацевтических производителей Евразийского экономического союза в лице Председателя Правления — Дмитрия Чагина.

«Сеченовский университет является участником приоритетного проекта по экспорту образования Минобрнауки. Объединение наших усилий позволит при подготовке кадров для работы на международных рынках реализовывать политику «мягкой экспансии», повышая престиж нашей страны и работая на благо ее экономики», — заявил Андрей Свистунов.

«Подготавливая высококлассных специалистов, умных и порядочных, мы инвестируем в свое будущее. Уверен, что совместная работа принесет огромную пользу для всех нас», — отметил Дмитрий Чагин.

В финальный день мероприятия директор Института фармации и трансляционной медицины Первого МГМУ Вадим Тарасов выступил в качестве модератора и эксперта на практическом семинаре для HR-руководителей фармацевтических компаний, где на протяжении дня обсуждались актуальные вопросы формирования стратегий кадрового обеспечения и подходов к обучению.

«В рамках конференции прошли важные подписания, которые позволят нам выйти на новый этап развития концепции «Школа-ВУЗ-Фармацевтическая отрасль». Развитие направления даст Институту фармации и трансляционной медицины новые возможности в научной и образовательной деятельности», — подчеркнул Вадим Тарасов.

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