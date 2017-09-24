Резидент «Сколково» начал диагностировать редкий вид рака

Резидент «Сколково» компания «Фарм-Синтез.Lab» разработала отечественные пептидные прекурсоры – химические вещества, которые служат для выявления редкого вида рака – нейроэндокринной опухоли (НЭО) и рака предстательной железы.

Продукт «Фарм-Синтез.Lab», который дешевле и качественнее зарубежных аналогов, уже поставляется в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Нейроэндокринные опухоли сложно диагностируются, так как растут медленно и располагаются преимущественно в желудке и кишечнике. Симптомы у больных этим видом рака схожи с такими заболеваниями, как гастриты и колиты, поэтому в данном случае очень важна качественная диагностика. Прекурсоры вместе с позитронно-эмиссионным томографом (ПЭТ) позволяют с высокой вероятностью отыскать НЭО у больного. Помеченные радиоактивным изотопом 68Ga (Галлий-68), они вводятся внутривенно пациенту, которого потом сканируют ПЭТ. Радиоактивные метки локализуются там, где находится опухоль, и по излучению индикаторов врач может определить ее местоположение.

Кирилл Каем, вице-президент, исполнительный директор кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково»: «Продукт компании «Фарм-Синтез.Lab» находится в высокоперспективной области разработки радиофармацевтических диагностических препаратов. Российские ученые традиционно сильны в этой области. Поддержка государства, в том числе Фонда «Сколково», важна для создания опережающих технологических заделов в российской медицине. Технопарк «Сколково» становится заметным хабом, объединяющим инновационные биотехнологические проекты в передовых перспективных областях».

Анна Назаренко, председатель совета директоров АО «Фарм-Синтез»: «Была проделана большая работа, которую невозможно было бы сделать без участия Фонда «Сколково» и без возможностей Технопарка «Сколково», на базе которого проводились исследования. Сейчас мы инвестируем в будущее. Это реальное импортозамещение, в которое мы вкладываем существенную часть бюджета. Но этого мало. Мало просто создать препарат, необходима государственная политика, поддержка.Очень много зависит от наличия специалистов в области ядерной медицины и оснащения клиник серьезным технологическим оборудованием».

Компания заключила договор на поставку партии прекурсоров для выявления нейроэндокринных опухолей и рака предстательной железы Российскому научному центру радиологии и хирургических технологий в Санкт-Петербурге. Количества индикаторов хватит для обследования порядка 200 человек. Также химическое вещество взяли на исследование в Федеральном медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна и Московском онкологическом научно-исследовательском институте имени П.А. Герцена.

В ближайшие пять лет резидент «Сколково» намерен занять 10% международного рынка прекурсоров для выявления нейроэндокринных опухолей и рака предстательной железы. Для этого за два года АО «Фарм-Синтез» планирует инвестировать до 20% годовой выручки в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Также уже сейчас ведутся переговоры с потенциальными заказчиками индикаторов в Индии, Германии и Венгрии.

Лев Волознев, генеральный директор ООО «Фарм-Синтез.Lab»: «В настоящее время лидером на мировом рынке средств для выявления различных злокачественных, в том числе нейроэндокринных опухолей, является немецкая компания ABX. Подтверждение НЭО прекурсорами этой компании будет стоить порядка 4-6 тысяч евро без учета перелета и размещения в европейской клинике, поскольку найти такой индикатор в российских больницах непросто. Продукт «Фарм-Синтез.Lab» делает доступным редкие виды диагностики в России – сейчас стоимость всей диагностической процедуры составляет около 60 тысяч рублей. При этом полный цикл разработки, синтеза и производства осуществляется в России. Мы надеемся на скорое включение данного вида диагностики в федеральные стандарты и рекомендации, чтобы у пациентов появилась возможность получать данную услугу бесплатно за счет бюджета обязательного медицинского страхования и высокотехнологичной медицинской помощи».

sk.ru