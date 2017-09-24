Поставки фармпродукции между Россией и Сирией могут начаться в 2018 году

Вторая Всероссийская GMP-конференция стала площадкой для открытых переговоров между представителями государственной власти и бизнеса Сирийской Арабской Республики и российских фармацевтических компаний. Участники обсудили перспективы выхода на новые рынки, потенциал и ожидания российских и сирийских компаний.

Доктор Хабиб Аббуд, Заместитель Министра по здравоохранению Сирийской Арабской Республики, рассказал, что события в стране сильно ударили по экономике: были закрыты многие производства в Алеппо и пригородах Дамаска, произошла девальвация местной валюты, что привело к увеличению цен на лекарства более чем в 10 раз.

«Мы нацелены на восстановление прежнего объема поставок лекарственных средств на рынок, которые были прекращены вследствие введения санкций стран Западной Европы. Уже подписано 3 Соглашения о взаимном признании с рядом дружественных государств: Иран, Куба, Белоруссия. И через 2 месяца планируем подписать подобное соглашение с Министерством здравоохранения РФ», — рассказал доктор Хабиб Аббуд.

Представители российских компаний проявили живой интерес к возможности сотрудничества и отметили, что это важный шаг в открытии новых рынков, обмена опытом и увеличения объемов производств обеих стран для поставки необходимых готовых лекарственных средств и активных фармацевтических субстанций.

Президент компании «Активный Компонент» Александр Семёнов сообщил:

«Согласно стратегии развития компании, мы видим большой потенциал в сотрудничестве с компаниями Ближнего Востока. На данный момент мы уже находимся в активной стадии переговоров с крупным производителем готовых форм в Сирии и крупным дистрибьютером, поставляющим продукцию в ряд стран Ближнего Востока. К 2020 году «Активный Компонент» планирует поставлять до 45 тонн продукции на экспорт».

Он также отметил, что компания готова при необходимости проходить государственные и частные аудиты системы надлежащего качества производства «Активный Компонент». Многие крупные европейские компании уже закупают или вносят в свои регистрационные досье российские фармсубстанции компании. На данный момент «Активный Компонент» имеет возможность выпускать в стабильном режиме более 50 активных фармсубстанций, а в ближайшие несколько лет планирует довести список продукции до 100 наименований.

Компания «Активный Компонент» более 10 лет успешно работает на рынке и является крупнейшим российским производителем дженериковых активных фармацевтических субстанций. Основной бизнес компании сосредоточен в Санкт-Петербурге. В 2016 году оборот компании составил около 1 млрд рублей. К 2020 году, с запуском второго завода в городе Пушкин, планируется увеличить этот показатель до 4,5 млрд рублей в год. Совокупные производственные мощности предприятия будут доведены до 140 тонн в год.

gmpnews