Возбуждено семь уголовных дел по фактам распространения через Интернет контрафактных лекарств

В Москве и в Московской области пресечено незаконное распространение через Интернет фальсифицированных, незарегистрированных и контрафактных лекарственных средств. Возбуждено семь уголовных дел.

В рамках межведомственного взаимодействия в период с 7 по 17 сентября 2017 года Территориальным органом Росздравнадзора по городу Москве и Московской области совместно с ОЭБиПК по Московской области были проведены мероприятия по борьбе с незаконным оборотом контрафактных, фальсифицированных и незарегистрированных лекарственных средств в сети Интернет.

«Совместная операция по выявлению незаконной продукции была организована в новом, формате: специалистами Росздравнадзора проводилась экспертиза заказанных в Интернете и доставленных на дом курьером лекарственных средств непосредственно в момент приобретения товара, что позволяло сотрудникам ОЭБиПК по Московской области оперативно принимать процессуальные решения в отношении курьеров и организаторов нелегальной продажи, а также определять места хранения контрафактных, фальсифицированных и незарегистрированных лекарственных средств», — сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Оперативная фиксация сделки по купле-продаже лекарств впервые позволила применить статью 6.33.КоАП РФ «Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок» в отношении физических лиц (ранее правоприменительная практика касалась только юридических лиц). По результатам составлены и направлены в суд три административных протокола (административная мера наказания влечет наложение штрафа на граждан в размере от 70 до 100 тысяч рублей).

Также правоохранительными органами возбуждено два уголовных дела по ст.180 ч.3 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» и 5 уголовных дел по статье 238.1. УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».

Проведенный Росздравнадзором совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции по Московской области анализ показал, что в настоящее время на территории Москвы и Московской области в противоправной деятельности по продаже контрафактных и фальсифицированных лекарственных средств участвуют более 1000 интернет-сайтов и групп в социальных сетях. По предварительным оценкам ОЭБиПК по Московской области, оборот такой нелегальной торговли составляет от 350 до 600 млн руб.

Как правило, к продаже предлагаются фальсифицированные, незарегистрированные и не прошедшие клинические испытания лекарственные средства, произведенные на территории Турецкой Республики, Китайской Народной Республики, Индии и ряда других стран для использования в косметологии, онкологии, лечении гепатита С, ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний, предупреждает Росздравнадзор.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»