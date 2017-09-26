Утверждены критерии определения продукции, не имеющей произведенных в РФ аналогов

Правительства утвердило критерии отнесения продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в РФ аналогов.

Соответствующее постановление №1135 от 20.09.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документом утверждены: критерии отнесения продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в РФ аналогов; правила отнесения продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в РФ аналогов; требования к организациям, осуществляющим экспертизу определения отличий параметров продукции от параметров произведенной в РФ промышленной продукции; правила проведения отбора организаций, осуществляющих экспертизу определения отличий параметров продукции от параметров произведенной в РФ промышленной продукции; методику определения размера платы за оказание необходимой и обязательной услуги по экспертизе определения отличий параметров продукции от параметров произведенной в Российской Федерации промышленной продукции; предельный размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги по экспертизе определения отличий параметров продукции от параметров произведенной в РФ промышленной продукции.

В постановлении указано, что выданные Минпромторгом до вступления в силу настоящего постановления документы об отнесении промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в РФ, а также документы о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ действительны до окончания установленного срока их действия.

Минпромторгу РФ поручено образовать комиссию по вопросам отнесения продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в РФ аналогов, а также утвердить ее состав и положение о ней. Кроме того, министерство должно в течение 6 месяцев разработать правила подготовки предложений о внесении изменений в приложение к постановлению Правительства РФ №719 от 17.07.2015 г. «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».

«Установление процедуры отнесения продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в России аналогов, и подтверждения производства промышленной продукции на территории России необходимо в контексте развития института специального инвестиционного контракта, для стимулирования импортозамещения в промышленности, а также для определения условий, запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из иностранных государств, к закупкам для государственных и муниципальных нужд», – поясняется на сайте правительства.

«Фармацевтический вестник»