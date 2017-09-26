Министр здравоохранения Бурятии уволен по собственному желанию

И.о. министра здравоохранения Республики Бурятии Валерий Кожевников, руководивший ведомством с 2002 года, уволен по собственному желанию и назначен на пост заместителя главы полномочного представительства Республики Бурятии при Президенте РФ Владимире Путине.

Это и ряд других кадровых решений в отношении правительства Бурятии были приняты главой республики Алексеем Цыденовым. Соответствующие указы будут подписаны в ближайшее время.

«И. о. министра здравоохранения Валерий Кожевников переходит на должность заместителя главы полномочного представительства Республики Бурятии при Президенте РФ», – сообщается на сайте правительства Бурятии.

Кто займет должность Кожевникова – пока неизвестно.

В этом же месяце в отставку ушел министр здравоохранения Пермского края Максим Решетников – он вернется на должность руководителя Пермского краевого онкологического диспансера. Исполнять обязанности министра будет первый замминистра здравоохранения региона Дмитрий Матвеев, ранее работавший вице-премьером правительства Кировской области.

Валерий Кожевников родился 30 июня 1962 года в гУлан-Удэ. В1985 году окончил лечебный факультет Читинского медицинского института. В 1990 году стал главврачом станции «Скорая медицинская помощь». В 1997 году Кожевникову присвоено звание «Заслуженный врач Республики Бурятии». В 2001 году становится директором Территориального центра медицины катастроф Республики Бурятии. В 2002 году Кожевников получает звание «Заслуженный врач РФ» и становится министром здравоохранения республики.

Источник: Правительство Республики Бурятия

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