Минздрав Японии учтет мнение американских фармкомпаний при пересмотре цен на лекарства

Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като пообещал принять во внимание мнение американских фармпроизводителей в процессе пересмотра системы ценообразования на лекарства, сообщает Channel News Asia.

По словам министра, американские фармкомпании напрямую обращались к нему. Он добавил, что новая система ценообразования будет проработана к концу года. При этом мнения всех заинтересованных сторон будут рассмотрены в Центральном медицинском совете по социальному страхованию Японии.

Японские власти намерены сократить расходы на здравоохранение, в т.ч. на лекарства, против чего выступают фармкомпании, озабоченные снижением прибылей.

В 2016 г. Япония объявила о том, что цены на лекарства будут пересматриваться ежегодно, а не раз в два года, как это было раньше. В результате была значительно снижена цена на противоопухолевый препарат Opdivo.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»