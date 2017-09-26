«Мир-Фарм Калуга» вложит 1 млрд рублей в производство субстанций

Фармацевтическая компания «Мир-Фарм Калуга» стала резидентом Калужского фармацевтического кластера. «Мир-Фарм» построит на территории открытой экономической зоны (ОЭЗ) «Калуга» завод по производству фармсубстанций стоимостью 975 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба фармкластера, заявка на получение статуса резидента ОЭЗ компанией «Мир-Фарм Калуга» была рассмотрена и одобрена на заседании экспертного совета под председательством заместителя губернатора Калужской области Владимира Попова.

«Проект предусматривает строительство предприятия по производству высокотехнологичных фармацевтических субстанций мощностью до 41 тонны в год. Количество рабочих мест – 130. Компанией выбран участок ОЭЗ, расположенный в Боровском районе», – говорится в сообщении.

По словам генерального директора управляющей компании ОЭЗ «Калуга» Евгения Веселкова, ведутся переговоры еще с пятью компаниями фармацевтической индустрии.

В декабре прошлого года было заключено соглашение о строительстве другого фармзавода на территории ОЭЗ «Калуга» стоимостью 3 млрд рублей – инвестором стала компания «МираксБиоФарма», ранее принадлежавшая Mirax Group скандально известного бизнесмена Сергея Полонского. Теперь она входит в состав Аeon Corporation Романа Троценко.

Учредителем ООО «Мир-Фарм» является ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» (ЗАО «ОХФК»), основанное в 1999 году на базе Медицинского радиологического научного центра в первом наукограде России городе Обнинске. ЗАО «ОХФК» специализируется на производстве фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм, используемых преимущественно в таких направлениях медицины, как гинекология, неврология, кардиология, трансплантология, хирургия, анестезиология-реанимация.

НП «Калужский фармацевтический кластер» создано в марте 2012 года. Калужский фармкластер объединяет 63 участника, 12 из них – фармпредприятия. Это AstraZeneca, Novo Nordisk, «Ниармедик» и другие компании. В 2015 году объем произведенной резидентами кластера продукции составил 19 млрд рублей, по итогам 2016 года – 27,5 млрд рублей. Прогнозируемый объем промышленного производства кластера в 2017 году – около 35 млрд рублей.

Весной 2016 года руководство калужского фармкластера отчиталось, что за четыре года удалось привлечь $720 млн инвестиций.

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Источник: «Калужский фармацевтический кластер»

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