В Подмосковье обнаружили поддельный ботулотоксин

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области в ходе проверки в Истринском и Люберецком районах Подмосковья обнаружили и изъяли контрафактные и недоброкачественные лекарственные средства, в том числе препарат Ботокс. В отношении распространителей недоброкачественной продукции возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ 180 (незаконное использование средств индивидуализации товаров) и 238.1 (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок).

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области, ведомство с 12 по 19 сентября провело 108 мероприятий в отношении предприятий-производителей, оптовых организаций, организаций розничной сети, салонов красоты, направленных на противодействие распространению фальсифицированных лекарственных препаратов и медицинских изделий.

На видеозаписи, снятой оперативниками, видно, что сотрудники МВД изъяли поддельный ботулотоксин как минимум четырех производителей, среди них Allergan и Ipsen. Кроме того, на видео зафиксированы и другие контрафактные лекарственные препараты: Гепцинат, Лирика, Залдиар и Тропикамид.

«В Пушкинском районе за незаконную продажу сильнодействующего лекарственного средства полицейские задержали фармацевта одной из аптек. В отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по ст. 234 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Помимо этого, оперативники обнаружили, что в одной из образовательных организаций Коломенского района руководитель выдавал дипломы, содержащие ложные сведения о возможности ведения выпускниками медицинской деятельности. По факту правонарушения возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

В июле 2017 года сотрудники ГУ МВД Москвы задержали подозреваемых в сбыте поддельного Ботокса на сумму свыше 10 млн рублей.

О сложностях с государственной регистрацией, с которыми столкнулись производители косметологических филлеров, читайте в материале Vademecum.

Источник: ГУ МВД по Московской области

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