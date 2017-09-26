Сергей Цыб: российский рынок интересен глобальным игрокам фармотрасли

Межведомственная комиссия в октябре рассмотрит 3 проекта фармацевтических компаний, которые изъявили желание заключить специальные инвестиционные контракты в сфере фармацевтической промышленности. Об этом заявил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб, выступая на пленарной сессии в рамках Второй Всероссийской GMP конференции. Обсуждение было посвящено вопросам регулирования отрасли на примере локализации фармацевтических производств.

«Компании активно инвестируют в развитие фармацевтической отрасли в Российской Федерации. На сегодняшний день подано достаточно большое количество заявок на заключение специальных инвестиционных контрактов. Один из них уже одобрен — с компанией «АстраЗенека», — подчеркнул Сергей Цыб. — В начале октября планируется заседание комиссии, где будут рассмотрены еще 3 проекта в области фармацевтической промышленности. Суммарный объем инвестиций по этим заявкам уже превышает 8 млрд рублей. Это дополнительные инвестиции в развитие фармацевтической отрасли, которые будут направлены на реализацию заявленных проектов».

Как отметил замглавы ведомства проработаны основные меры поддержки инвесторов в рамках СПИК: налоговые преференции, предоставление статуса локального продукта и др.

В работе панельной сессии, партнером которой выступила компания «Амджен», приняли участие заместитель Губернатора Краснодарского края Сергей Алтухов, руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин, руководители крупных фармацевтических производств.

«Очень приятно, когда стратегическое видение у представителей министерств, регуляторов совпадает с тем видением, которое есть у отрасли по большинству моментов, — комментирует генеральный директор АО «Фармстандарт» Григорий Потапов. — Те проекты, которые реализует Минпромторг России, Минздрав России, Росздравнадзор категорически меняют рельеф отрасли в направлении роста фармацевтической промышленности».

Отрасль продолжает показывать положительную динамику. По итогам первого полугодия текущего года объем производства лекарственных средств вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Все больше внимания сейчас уделяется развитию экспортного направления.

«Мы видим большой потенциал в экспорте фармацевтической продукции российских предприятий, — отметил Григорий Потапов. — Являясь партнерами международных фармацевтических компаний, мы достигли договоренностей о новом формате взаимодействия, когда производственные мощности «Фармстандарта» используются для производства инновационных продуктов с экспортным потенциалом. Речь идет о том, что российские предприятия встраиваются в производственную цепочку международной фармацевтической компании. Отрадно слышать про тенденции, стремление в том числе к признанию наших сертификатов соответствия стандартам надлежащей производственной практики».

«Увеличение экспортного потенциала российских производителей невозможно без соответствия производства современным требованиям. Отрадно видеть снижение грубых нарушений лицензионных требований, в том числе нарушений требований правил GMP. Сотрудники Минпромторга России проводят в год около двухсот проверок лицензиатов в год, и по статистике нарушений с 2014 года (законодательно закреплено требование GMP) по сегодняшний день, мы видим снижение грубых нарушений лицензионных требований при лицензионном контроле в два раза. На сегодняшний день заключения о соответствии GMP выданы 115 лицензиатам по 152 производственной площадке», отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб.

Компания «Фармстандарт» выступила генеральным партнером конференции, официальным партнером стало Московское представительство фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» (Венгрия). В этом году мероприятие расширило рамки профессионального общения, познакомив участников с зарубежным опытом в сфере регуляторики. В конференции приняли участие представители инспектората Испании, Хорватии, Сирии, Казахстана, Беларуси и др.

gmpnews