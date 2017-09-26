МВД РФ указало на основные сложности борьбы с фальсифицированными ЛП

Сотрудниками подмосковного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД на прошлой неделе было проведено 108 мероприятий в отношении предприятий-производителей, оптовых и организаций розничной сети, а также салонов красоты, направленных на противодействие распространению фальсифицированных лекарственных препаратов и медицинских изделий. Об этом «Российской газете» сообщила глава пресс-службы областной полиции Татьяна Петрова.

По результатам проведенных мероприятий в Истринском и Люберецком районах были обнаружены и изъяты контрафактные и недоброкачественные лекарственные средства, а также сильнодействующие лекарственные препараты, отпускаемые без рецепта, на общую сумму около двух миллионов рублей. В Пушкинском районе за незаконную продажу сильнодействующего лекарственного средства полицейские задержали фармацевта одной из аптек. В отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по ст. 234 УК : «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», — заявила Петрова

Какой вред здоровью может привести фальшивый препарат для оздоровления, представить не трудно.

В отношении же злоумышленников, занимавшихся распространением изъятой продукции, возбуждены уголовные дела по ст. ст. 180 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» и 238.1 «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».

По ее словам, полицейскими выявлен факт мошенничества в Коломенском районе, где руководитель одной из образовательных организаций, выдавал дипломы, содержащие ложные сведения о возможности ведения выпускниками медицинской деятельности. Уголовное дело возбуждено по статье УК — «Мошенничество». Всем подозреваемым грозят длительные сроки заключения.

Также в Истринском, Чеховском, Красногорском, Раменском, Щелковском районах Подмосковья, за различные нарушения в сфере оборота лекарственных средств сотрудниками полиции составлены административные протоколы, по которым грозят внушительные штрафы.

Фальсификация лекарственных средств остается одной из главных проблем здравоохранения не только в России, но и во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, масштабы фальсификации могут варьировать, и доля фальсификата в разных странах может составлять от одного до нескольких десятков процентов от объема всего рынка лекарственных препаратов. Напомним, в России, 23 января 2015 года был принят закон об ответственности за фальсификацию лекарственных средств. За подобную деятельность можно года на три сесть в тюрьму. Однако следует понимать, что принятый закон не является панацеей от всех бед.

На сегодняшний день основные сложности борьбы с фальсифицированными лекарственными препаратами связаны, во-первых, с тем, что определить реальные масштабы их обращения на рынке практически невозможно, поскольку официальные статистические данные отражают лишь количество выявленных фальсифицированных препаратов.

Во-вторых, технологии изготовления фальсификата с каждым годом совершенствуются, поэтому отличить подлинный препарат от подделки можно, лишь обладая специальными знаниями, опытом и технологиями. Таким образом, единственный способ борьбы с фальсификацией — принятие кардинальных превентивных мер, которые смогут не только сделать изготовление фальсификата неприбыльным и непривлекательным бизнесом, но и вовсе исключат возможность подделки оригинальных лекарственных препаратов.

Кстати, серьезной проблемой, выявляемой при проверках, является отсутствие складов и иных объектов фармацевтической деятельности по адресам, указанным в лицензии. В связи с этим борьба с безлицензионным производством и пресечение нелегального вброса на рынок фальсифицированной продукции являются основными задачами межведомственного взаимодействия Росздравнадзора и правоохранительных органов.

gmpnews