На «Герофарм» стартовало тестовое производство

23 сентября губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко провел объезд инвестиционных объектов города. В выездном совещании приняли участие члены городского правительства, представители отраслевых комитетов и районных администраций, сообщается на официальном сайте Санкт-Петербурга.

Губернатор побывал, в том числе, и на территории промзоны «Пушкинская», где в рамках фармкластера Санкт-Петербурга строится фармацевтический завод компании «Герофарм». Участники объезда стали свидетелями запуска тестового производства.

При проектировании предприятия были использованы современные технологические решения и лучший мировой опыт, 90% процессов полностью автоматизированы. Промышленное производство начнется в ноябре. Запуск второй очереди запланирован на 4-й квартал 2018 года.

Как подчеркнул Георгий Полтавченко, успешная реализация представленных на объезде проектов, которые стартовали на пике экономического кризиса, говорит о том, что город избрал верную стратегию по привлечению инвесторов. Губернатор также сообщил, что всего в этом году в Петербурге откроется 20 новых высокотехнологичных предприятий.

gmpnews