Александр Петров: Лекарственное обеспечение граждан с тяжелыми и редкими заболеваниями – одна из первостепенных социальных обязанностей государства

Актуальные вопросы финансирования лекарственного обеспечения по трем наиболее сложным программам обсудили в Государственной Думе на заседании подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности.

Основными темами для обсуждения стали финансирование федеральной программы «7 высокозатратных нозологий», лекарственное обеспечение и оказание медицинской помощи больным редкими (орфанными) заболеваниями на региональном уровне, а также вопрос централизованной закупки препаратов для лечения ВИЧ.

Как отметила замдиректора Департамента лекарственного обеспечения Минздрава России Ольга Константинова, дефицит по программе «7 нозологий» в следующем году составит 6,7 млрд рублей. Несмотря на прогнозируемый рост количества пациентов, объем финансирования пока не увеличен. Тем не менее, Минздрав смог повысить эффективность распределения лекарств благодаря заработавшей системе мониторинга лекарственных препаратов.

«В целом, после перевода программы «7 нозологий» на федеральный уровень ситуация существенно изменилась. Количество обращений граждан по этому вопросу значительно уменьшилось, их практически нет. Это говорит о том, что было принято правильное решение, и мы дальше будем добиваться увеличения финансирования в соответствии с ростом числа пациентов. Гораздо сложнее ситуация в области финансирования лекарственного обеспечения редких (орфанных) заболеваний на региональном уровне, особенно заболеваний детей, например, это мукополисахаридоз. Зачастую от постановки диагноза до получения препарата может пройти несколько судебных рассмотрений. А это не только бумаги, это годы жизни тяжело больных детей и взрослых. Ранее поддержанное Правительством решение о переводе ряда орфанных заболеваний на федеральный уровень не было учтено в проекте федерального бюджета. Мы настаиваем на том, чтобы максимальное количество орфанных заболеваний из Перечня 24 (24 орфанных заболевания, по которым с 2018 года будут централизованно закупаться лекарственные препараты) было переведено на федеральное финансирование, особенно по детям. Но это, прежде всего, зависит от возможностей федерального бюджета. Мы будем это обсуждать совместно с федеральными органами исполнительной власти», — отметил председатель подкомитета по обращению лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Александр Петров.

sverdlovsk.er